Boosterimpfung – Berner Impfzentrum weist Lehrer ab und wirft Impfdosen weg

«Wisst ihr, was mit übrigen Impfdosen in einem Walk-in-Impfzentrum im @kanton_bern geschieht?», fragt der Freidenker Valentin Abgottspon auf Twitter. Die Antwort gibt er gleich selbst: «Sie landen im Müll.» Mit den «übrigen Impfdosen» meint Abgottspon angebrochene Ampullen, die Impfzentren nicht nochmals einfrieren dürfen. Was ist an dem Tweet dran? Die Redaktion wollte es genau wissen und hat bei Gundekar Giebel nachgefragt, der bei der Berner Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion die Kommunikation leitet.