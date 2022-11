Krebserregender Stoff : Berner Importeur verkauft giftigen Reis – Produkt-Rückruf bleibt erfolglos

Aflatoxine – krebserregende Schimmelpilzgifte

Bei Aflatoxinen handelt es sich um Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die vor allem in Regionen mit feuchtwarmem Klima Getreide wie Mais und Reis befallen. Sie können bereits bei sehr geringer Konzentration ein gesundheitliches Risiko darstellen. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist Aflatoxin B1 die in Lebensmitteln am häufigsten zu findende Art und zählt zu den am stärksten krebserzeugenden Substanzen. Eine langfristige Aufnahme kann Leber- und Nierenschäden hervorrufen. Aflatoxine sind weitgehend hitzestabil und werden deshalb bei der Verarbeitung und Zubereitung kaum zerstört. Die ESFA geht davon aus, dass infolge des Klimawandels Schimmelpilzgifte auch in Europa immer häufiger in Lebensmittel gelangen werden.