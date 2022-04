Die Mission Titelverteidigung ist für YB seit der Pleite gegen den FCZ auch rechnerisch nicht mehr möglich. Letztmals so lange ohne Vollerfolg in Pflichtspielen blieben die Berner 2002.

7 sieglose Partien : Berner in der Krise – YB so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr

Die Highlights von FCZ gegen YB. blue

Darum gehts Seit Samstag kann YB auch rechnerisch nicht mehr Meister werden.

Die Niederlage ist für die Berner das siebte sieglose Spiel in Serie.

Letztmals mindestens sieben Pflichtspiele ohne Vollerfolg en suite gab es für YB 2002.

Seit Samstag ist es amtlich: Nach der 1:2-Niederlage beim FCZ ist der Serienmeister YB rein rechnerisch nicht mehr in der Lage, den fünften Meistertitel in Serie einzufahren und dürfte nun schon in Kürze von den Zürchern als Champion abgelöst werden. Mehr als das – nach dem erneuten Rückschlag im Letzigrund drohen die Berner sogar aus den europäischen Plätzen zu fallen, falls Lugano am Ostermontag bei Schlusslicht Lausanne gewinnt.

«Das macht einen sehr ratlos. Das sieht man an den Köpfen nach den Spielen», schildert der sichtlich niedergeschlagene Cédric Zesiger nach der Pleite in Zürich gegenüber SRF. «Uns Spielern geht das auch sehr nahe, wenn wir unsere Matches nicht gewinnen können», sagte der YB-Verteidiger und forderte von sich und seinen Teamkollegen, im Training nun noch mehr Einsatz zu geben, um den Turnaround zu schaffen.

2002 gabs sogar 9 sieglose YB-Spiele in Serie

Der erneute Tiefschlag gegen den FCZ ist für YB bereits die siebte sieglose Partie en suite. Letztmals sieben Ligaspiele in Serie ohne Pflichterfolg setzte es für die Bundeshauptstädter unter Trainer Uli Forte in der Saison 2013/14 ab, wobei man damals dazwischen noch eine Cup-Partie beim unterklassigen YF Juventus gewinnen konnte.

YB am Boden. Gegen den FCZ gabs abermals keinen Sieg für die Berner. Nach der Pleite im Letzigrund ist es fix: YB wird nach vier Meistertiteln in Serie als Champion entthront. Matteo Vanetta hat trotz fünf sieglosen Partien unter seiner Leitung «keine Angst» um seinen Job.

Seit die Berner auch wettbewerbsübergreifend mindestens sieben Mal in Serie nicht als Sieger vom Platz gingen, ist es schon fast 20 Jahre her. Zum Ende der Saison 2001/2002 verlor YB unter Coach Marco Schällibaum erst den Cup-Halbfinal gegen Basel und schaffte es dann, die letzten sieben Liga-Spiele nicht zu gewinnen. Rechnet man auch noch das 2:2 zum Auftakt in der Saison 2002/2003 dazu, waren dies insgesamt neun aneinandergereihte Pflichtspiele, in denen Gelbschwarz ein Vollerfolg verwehrt blieb.

Spycher stärkt Vanetta den Rücken

Bei fünf der sieben sieglosen Spiele der aktuellen Negativ-Serie stand Matteo Vanetta an der YB-Seitenlinie. Der Tessiner lobte trotz der schlechten Resultate das Engagement seiner Mannschaft und betonte, weiterhin an eine Zukunft in Bern zu glauben: «Ich bin gerne in diesem Verein und habe keine Angst um meinen Job.»

Sportchef Christoph Spycher gibt sich derweil gewohnt realistisch und meinte, man glaube weiterhin daran, sich für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren zu können. «Es wäre schlecht, wenn wir das nicht als Ziel hätten», sagte Spycher bei SRF und verneinte die Frage, ob Vanettas Trainerstuhl wackelt. «Wir sind momentan unter Druck, aber wir müssen uns wehren gegen die Mannschaften, die noch kommen. Darauf liegt der Fokus», so der Berner Baumeister der vergangenen Erfolgsjahre.