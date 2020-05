Operationen

Berner Insel-Gruppen verschwiegen Swissmedic fehlerhafte Medizinprodukte

Die Heilmittelbehörde Swissmedic büsste die Berner Insel-Gruppe mit 5000 Franken. Das Spital hatte vor allem fehlerhafte kardiologische Geräte nicht gemeldet.

Zwischen Oktober 2016 und Dezember 2017 verstiess die Inse-Gruppe in rund 100 Fällen gegen eine Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde Swissmedic.

Die Berner Insel-Gruppe hätte von Gesetzes wegen fehlerhafte Medizinprodukte melden müssen, was sie jedoch unterliess.

Die Berner Insel-Gruppe hat zwischen Oktober 2016 und Dezember 2017 in rund 100 Fällen gegen eine Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde Swissmedic verstossen. Die Spitalgruppe hätte von Gesetzes wegen fehlerhafte Medizinprodukte melden müssen, was jedoch unterblieb.