Insgesamt neun Delikte in der Umgebung Bern sollen die Personen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren verübt haben.

Am 8. Oktober bedrängten Jugendliche Passanten bei der Grossen Schanze.

Durch Ermittlungen rund um einen Raubversuch vom 8. Oktober 2020 stiess die Kantonspolizei Bern auf eine Jugendbande aus der Region. An jenem 8. Oktober wurden bei der Grossen Schanze nachts sechs Jugendliche gemeldet, die Fussgängerinnen und Fussgänger bedrängten. Darunter wurde auch einem Mann versucht, Wertsachen aus dem Rucksack zu stehlen. Polizisten nahmen die Jugendlichen auf den Posten. Dort wurde laut der Kapo festgestellt, dass Zusammenhänge zu weiteren Delikten bestanden. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Jugendlichen am Vorabend zwei weitere Männer tätlich angegangen und in einem Fall beraubt hatten.