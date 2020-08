10 Uhr – Hoch zur Architekturperle

13 Uhr – Schnaps aus Enzianwurz

Die Brüder bieten auch Rundgänge in ihrer Produktion an. Dabei erklären sie die Produktionstechniken, plaudern über Anekdoten und schenken Hochprozentigen zur Degustation ein. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Das Wort «Gagygnole» fällt im Berner Jura in der einen oder anderen Bar auf. Dahinter stecken drei Brüder aus Souboz. Sie ver­wandeln Enzianwurz in Schnaps, machen Wodka mit Waldmeister­ge­schmack oder Gin aus Damassine, der im Jura beheimateten Pflaumensorte. Sie nehmen, was der Jura ihnen gibt, und zaubern daraus feinsten Terroir-Alkohol. Dieser schmeckt so gut, dass Gagygnole 2019 im Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte mit Gold und Silber ausgezeichnet wurde. Ein Zwi­schen­stopp bei den dreien lohnt sich – für den Gaumen und das Gemüt.