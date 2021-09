Trotz hoher Fallzahlen : Berner Kantonsparlamentarier wollen keine Maske tragen

Die Mitglieder des Grossen Rates wollen keine Maske tragen. Ein Antrag auf eine Tragpflicht wurde vom Parlament abgelehnt.

1 / 3 Die Grossrätinnen und Grossräte wollen beim Sitzen maskenfrei sein. Tamedia AG Ein Antrag, der eine Maskentragpflicht während der Session verlangte, wurde abgelehnt. Tamedia AG Ein Teil des Parlaments trägt indes freiwillig eine Maske. Tamedia AG

Darum gehts Im Grossen Rat müssen die Mitglieder beim Sitzen und am Rednerpult keine Maske tragen.

Ein Antrag, der eine Maskentragpflicht forderte, wurde abgelehnt.

Weiterhin eine Maske tragen müssen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Ratsbüro des Berner Kantonsparlaments hat im Vorfeld der Herbstsession beschlossen, dass die Mitglieder am Sitzplatz und am Rednerpult keine Maske tragen müssen. Lediglich beim Herumgehen müssen Mund und Nase bedeckt sein, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Ein kurzfristig eingereichter Ordnungsantrag auf eine Maskenpflicht am Sitzplatz lehnte der Rat mit 85 zu 61 Stimmen ab.

Antragsteller Hannes Zaugg (GLP) hat für den Entscheid kein Verständnis: «Es geht jetzt darum, dass auch die Mitglieder des Grossen Rates einen Beitrag dafür leisten, dass die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden. Sie haben hier auch eine Vorbildfunktion.» Im Ratssaal sitze man so eng und mit so vielen anderen Personen in einem Raum, dass sich das Virus leicht verbreiten könne, wenn jemand sich infiziert habe. «Nicht zu vergessen ist, dass auch geimpfte Personen das Virus weiterverbreiten können.»

Anders als die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssen Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne eine Maske tragen. Den Reden und Debatten kann man künftig allerdings auch von Zuhause aus lauschen: Der Grosse Rat hat am Montag entschieden, dass er die Sessionen per Video im Internet übertragen will.

