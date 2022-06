Tierischer Einsatz : Berner Kantonspolizei eskortiert Schwanenfamilie durch die Stadt

Ein Schwanenpaar watschelte am Sonntagmorgen vom Egelsee an die Berner Aare. Dabei erhielt sie Geleitschutz von der Kantonspolizei.

Via Helvetiaplatz ging es bis zum Dalmaziquai, wo die Entenvögel schliesslich in die Aare gelangten.

Es müssen nicht immer hohe Tiere sein, denen die Berner Kantonspolizei Geleitschutz gewährt. Am Sonntagmorgen eskortierte sie ein Schwanenpaar mit seinen vier Küken durch das Berner Kirchenfeldquartier. «Die Familie watschelte seelenruhig vor dem Patrouillenwagen her, während sich dahinter eine Autokolonne bildete – es war so herzig», berichtet eine Leserin, die das Geschehen fotografisch festhielt.

Eine Patrouille sei um etwa 8.15 Uhr in der Nähe des Campus Muristalden auf die Tiere aufmerksam gemacht worden, heisst es bei der Berner Kantonspolizei auf Anfrage. Von dort aus habe man die Entenvögel, die sich zuvor im Egelsee aufgehalten hatten, via Thunplatz und Helvetiaplatz bis zum Dalmaziquai begleitet, wo sie schliesslich in die Aare gelangten. Um der Familie einen gefahrenlosen Sonntagsmarsch zu ermöglichen, wurde an mehreren Stellen der Verkehr aufgehalten.