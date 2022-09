Elektronische Beweissicherung : Berner Kantonspolizei führt definitiv Bodycams ein

Seit August 2021 führte die Kapo Bern einen Pilotversuch mit Beweissicherungskameras durch. Nun werden diese in den ordentlichen Betrieb überführt.

Die Berner Polizei startete im vergangenen August einen Pilotversuch mit Bodycams. Die Erfahrungen waren offenbar zufriedenstellend: Die Kapo hat entschieden, den Einsatz der Beweissicherungskameras in unveränderter Form in den ordentlichen Betrieb zu überführen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die 32 beschafften Kameras werden demnach weiterhin von den uniformierten Angestellten im ganzen Kanton getragen. Laut Mitteilung werden sie «insbesondere dort eingesetzt, wo die Gefahr der Begehung von Straftaten erhöht ist». Zudem könnten sie künftig auch bei Ordnungsdiensteinsätzen zum Einsatz kommen.