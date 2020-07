Engpässe und ausverkaufte artikel

Berner kaufen Schwimmwesten-Regale leer

In der Stadt Bern sind Schwimmwesten derzeit Mangelware. Die neuen Vorschriften für Gummiboote befeuern das Geschäft. Trotzdem ist die Kapo Bern mit der Umsetzung der Regeln nicht gänzlich zufrieden.

Steigen die Temperaturen gegen die 30 Grad, zieht es die Menschen ans Wasser. In der Stadt Bern trifft man sich dann an der Aare oder geht gemeinsam auf einem Gummiboot den Fluss «z’draab». Seit dem 1. Januar gelten dafür neue Regeln: Böötler müssen für jede Person an Bord ein Rettungsmittel wie beispielsweise eine Schwimmweste mit sich führen.