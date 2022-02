Sektenähnliche Gemeinschaft – Berner Klinik entliess Kirschblütlerin sofort 

Sie verlor noch in ihrer ersten Arbeitswoche den Job.

Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) haben ein Mitglied der sogenannten Kirschblütengemeinschaft (siehe Box) entlassen. Das berichtet das Regionaljournal von SRF . Die Frau hatte Anfang Jahr vom Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) nach Bern gewechselt. Erst vor kurzem war bekanntgeworden, dass drei Kirschblütler am PZM gearbeitet hatten . Die jetzt in Bern entlassene Frau war eine davon.

Wie SRF weiter berichtet, war die Frau als Psychologin im Kinder- und Jugendbereich angestellt. Per Zufall erfuhr die Leitung der psychiatrischen Klinik von ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppierung. Laut Bericht war sie damit für den Klinikdirektor nicht mehr tragbar.

«Gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir es mit besonders schützenswerten Personen zu tun», sagt Direktor Michael Kaess zu SRF. Die nicht klare Trennung von Sexualität, Substanzkonsum und Psychotherapie sei in diesem Fall «extrem bedenklich». Noch in der ersten Woche sei das Arbeitsverhältnis mit der Frau aufgelöst worden.