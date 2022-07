Brasserie Lorraine: Berner Konzertabbruch landet europaweit in den Schlagzeilen

Der Entscheid stiess auf heftige Kritik. Auch in den internationalen Medien wurde eifrig darüber berichtet.

Die Berner Mundart-Band Lauwarm trat am 18. Juli in der Berner Brasserie Lorraine auf, wobei sie kurzfristig einsprang, nachdem eine andere Band abgesagt hatte.

In der Berner Brasserie Lorraine wurde ein Konzert abgebrochen, weil weisse Mitglieder der Reggae-Band Rastas trugen. Einige Gäste hätten sich deshalb unwohl gefühlt, sagen die Veranstalter. Der Vorfall löste heftige Kritik und eine ausufernde Debatte über kulturelle Aneignung aus. Auch international erhielt der Fall grosse Aufmerksamkeit.

«Bild» nennt den Vorfall «gaga und radikal»

In Deutschland berichteten der «Focus», der «Spiegel», der «Standard» und der «Stern» über den Fall. Die grösste deutsche Zeitung « Bild » veröffentlichte einen Kommentar unter dem Titel: «Dieser Aktivismus ist brandgefährlich!». Der Kommentator bezeichnet den Entscheid der Brasserie Lorraine als «gaga und radikal» und fürchtet einen Rückschritt «zurück ins dunkle Mittelalter».

In Ungarn titelte die Tageszeitung «Magyar Nemzet»: «Weisse Musiker dürfen in einer Schweizer Kneipe keine Reggae-Musik spielen». Auch in Schweden wurde über den Konzertabbruch berichtet. Das Online-Portal «SVT Nyheter» erwähnte ihn, ebenso wie das Magazin «Göteborg-Posten». «Nation World News» berichtete darüber, ebenso wie die niederländische Zeitung «De Telegraaf».