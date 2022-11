Anonyme Drohungen: Berner Künstler braucht Personenschützer bei Ausstellung

1 / 2 Es sei dazu aufgerufen worden, die Finissage zu «besuchen» und zu «stören», teilt Halter über Facebook mit. Tamedia AG/ Raphael Moser Daher postierte die Galerie zwei Personenschützer vor dem Eingang zur Ausstellung. Tamedia AG

Am 22. Oktober fand in Zürich die Finissage der Ausstellung «Fuck Slogans» des Berner Dichters und Musikers Jürg Halter statt. Bemerkenswert: Vor der Tür standen zwei Personenschützer. Der Grund dafür seien anonyme Drohungen aus linksextremen Kreisen gewesen, die auf Social Media gegen ihn und seine Kunst ausgesprochen worden seien, schreibt Halter auf Facebook. Es sei dazu aufgerufen worden, die Finissage zu «besuchen» und zu «stören».

Zudem hätten in der letzten Ausstellungswoche zwei junge Männer unabhängig voneinander die Ausstellung besucht und einen Mitarbeiter nach Zugängen zu Räumen gefragt. Die Galerie Stephan Witschi verständigte daraufhin die Polizei, die laut Halter erklärte, dass derlei «Abklärungen» in extremistischen Kreisen auf die Planung eines Angriffs auf eine Person oder eine Veranstaltung hindeuten würden. Also engagierte man Personenschützer – weil «die Bedrohung realer» geworden sei und «um mich, das Publikum, die Galerie und die Bilder zu beschützen», schreibt Halter.

«Sachliche Diskussionen schwieriger geworden»

Der Autor sieht zwei Gründe für die anonymen Drohungen. Zum einen habe er in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung» linke Identitätspolitik kritisiert und Besorgnis geäussert über die seiner Ansicht nach damit zusammenhängende «Zersplitterung der Gesellschaft». Der andere Auslöser sei ein Bild der Ausstellung. Darauf ist in blauer Tinte «LGBTQIA + CDEFHJKMNOPRSUVWXYZ» zu sehen, darunter eine Linie und darunter das Wort «Human». «Mit dem Bild ‹Human› wollte ich zeigen, dass wir Menschen zusehends an erster Stelle das betonen, was uns trennt, anstatt zuerst das, was uns eint, obwohl das doch eigentlich viel mehr wäre», schreibt Halter. Von manchen sei das Bild aber als «queerphob» gesehen worden.

Zwar sei es nicht das erste Mal, dass er im Netz anonym bedroht worden sei, so Halter. Personenschutz habe er letztmals indes vor etwa 15 Jahren benötigt, als er als MC Kutti in der Kaserne in Basel auftrat – damals wegen Rechtsextremer. Er mache sich Sorgen, wie sich die Diskussionskultur hierzulande entwickle, sagt Halter zu 20 Minuten: «Menschen, die sich öffentlich äussern, erfahren zunehmend Hass, Spott und Häme. Ruhige und sachliche Diskussionen sind schwieriger geworden, aber genau diese machen unsere Demokratie aus.»

