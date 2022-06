Unförmig und zu klein: Berner Landwirt bleibt auf fast einer halben Tonne Erdbeeren sitzen 

Die Bauern seien unter Druck, weil Import-Früchte aus dem Ausland die Nachfrage schmälerten, sagt der Emmentaler. Die Detailhändler bestünden auf Erdbeeren, die mindestens eine Woche haltbar seien – das sei nicht immer so gewesen: «Vor zwanzig Jahren kamen die Erdbeeren gleich am nächsten Tag in den Laden, heute dauert es drei bis vier Tage», so Spycher. Nicht normgetreue Früchte seien jedoch schwieriger zu lagern – und würden deshalb zu Foodwaste.