Missgebildete Kralle: Berner Landwirt schenkt Güggel mit Gehbehinderung ein zweites Leben 

1 / 2 Lily suchte ein neues Zuhause – und hat prompt eines gefunden. Simone Spinelli (privat) Lily kann mit seiner Behinderung ein erfülltes Leben haben. Simone Spinelli (privat)

Darum gehts Ein angehender Landwirt aus Bern entdeckte bei der Arbeit ein Küken mit Behinderung und nahm das Tierchen bei sich auf.

Nach einigen Wochen stellte sich aber heraus, dass Lily nicht wie angenommen eine Henne, sondern ein Hahn ist.

Nun musste für Hahn Lily ein neues Zuhause gesucht werden.

Während seiner Ausbildung zum Landwirt traf Simone Spinelli aus Bern auf ein besonderes Bibeli: Zwischen den vielen Küken, die zu Masthühnern heranwachsen sollten, befand sich eines, das sofort durch sein Handicap auffiel. Seine rechten Krallen sind gekrümmt, das Tierchen hat Mühe mit dem Laufen.

Dieses Handicap ist für das Tier gleich doppelt verheerend: Hühner, die durch eine Behinderung auffallen, stehen in der Stall-Hierarchie zuunterst. Dies kann dazu führen, dass das Tier vom übrigen Hühnervolk gejagt und gepickt wird; oft überleben die beeinträchtigten Tiere diese Angriffe nicht.

So weit wollte man es in Bern aber nicht kommen lassen: Landwirt Spinelli nahm das Küken deshalb zu sich nach Hause und zog es zusammen mit seinen eigenen Hühnern im Garten auf. «Mir ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, dass auch Nutztiere Respekt verdient haben», sagt Spinelli, der kommendes Jahr seine Ausbildung zum Landwirt EFZ mit Schwerpunkt Biolandbau abschliessen wird. Lily wuchs also fortan in einem neuen Daheim auf – und Spinelli und seiner Frau ans Herz.

Simone Spinelli möchte nach seiner Ausbildung einen Bauernhof übernehmen. Simone Spinelli (privat)

Lily, der Hahn

Nach einigen Monaten fiel dem Paar jedoch auf, dass es sich bei Lily nicht wie angenommen um eine Henne, sondern um einen Hahn handelt. Doch Spinelli und seine Frau haben bereits einen Hahn, die Wahrscheinlichkeit von Konflikten wäre für das junge Tierchen also auch im neuen Daheim sehr hoch. Daraufhin postete Spinelli einen Aufruf auf Facebook: Lily suche ein neues Zuhause. «Er kräht sehr selten und wenn, dann nur kurz. Er ist sehr zutraulich und lässt sich ab und an auch streicheln. Der Hahn ist trotz Behinderung flott unterwegs und sucht den Anschluss zu Artgenossen», schrieb Spinelli in die Annonce.

Und Hahn Lily hat erneut Glück im Unglück: Kurze Zeit später meldete sich eine Familie aus Burgistein bei Spinelli. Man wolle den Hahn aufnehmen. Lily würde gut in die dortige Herde von vier Hühnern passen, die Kinder hätten sich zudem einen Hahn gewünscht.

«Es gibt nichts Schöneres, als am Morgen von einem Hahn geweckt zu werden.» Simone Spinelli

Lily ist zutraulich und lässt sich auch ab und an streicheln. Simone Spinelli (privat)

Spinelli ist froh darüber, dass so schnell ein neues Zuhause für Lily gefunden werden konnte. «Einen Hahn zu vermitteln, der dazu noch mit Handicap und kein Rassenhuhn ist, ist leider nicht sehr einfach. Die meisten wollen das Krähen nicht haben. Es gibt aber nichts Schöneres, als am Morgen von einem Hahn geweckt zu werden. Nun geniesst er sein Leben artgerecht in einer kleinen Herde.»

