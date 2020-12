Radioaktiver abfall : Berner Mikrotechik-Unternehmen erfindet eigene Recycling-Anlage

Das Berner Unternehmen Mb-Microtec aus Niederwangen BE hat eine weltweit einzigartige Recycling-Anlage erfunden. Mit ihr kann die Firma den eigenen radioaktiven Abfall wiederverwerten.

Das Berner Mikrotechnik-Unternehmen Mb-Microtec ist die Erfinderin der Selbstleuchttechnologie. Dabei werden Glaskapillaren mit Zinksulfid beschichtet und mithilfe von Tritium zum Leuchten gebracht. Die entstandene Leuchtkraft hält ohne externe Energiequelle über Jahrzehnte. Die Technologie wird unter anderem in der Uhren- und Autobranche verwendet. Aber auch in der Luft- und Raumfahrt: «Die Technologie wird beispielsweise zum Beleuchten sicherheitsrelevanter Cockpitanzeigen und Schalter eingesetzt», sagt Sina Ronner, Executive Assistant von Mb-Microtec.

Jedoch gab es bei der Herstellung bislang ein grosses Problem: Beim Produktionsverfahren fällt Abfall an. Und da dieser radioaktive Elemente enthält, musste er bislang eingeschweisst und zwischengelagert werden. Jährlich entstanden so 35 Kilogramm tritiumhaltigen Abfall. Um den entstandenen Abfall wiederverwenden zu können, tüftelte das Unternehmen an einem eigenen Recycling-System.