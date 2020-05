Aktualisiert 08.05.2020 14:49

Zeugen der Krise

Berner Museum sammelt Corona-Objekte für die Nachwelt

Irgendwann wird die Corona-Pandemie Geschichte sein. Das Bernische Historische Museum bereitet sich schon jetzt darauf vor – und sammelt Gegenstände, die vom Alltag in der Krise berichten.

von Simon Ulrich

1 / 8 Die Klassiker unter den «Corona-Objekten»: WC-Papierrollen und Hygienemasken. Getty Images Das Bernische Historische Museum sammelt Gegenstände, die den Corona-Alltag dokumentieren … bhm.ch … und ruft dabei die Bevölkerung um Mithilfe auf. bhm.ch

Darum gehts Das Historische Museum Bern sammelt Fotos von Gegenständen, die den Corona-Alltag dokumentieren.

Damit soll kommenden Generationen gezeigt werden, wie die Krise die Menschen beschäftigt hat.

Aus den eingereichten Fotos und Videos soll später eine physische Sammlung entstehen.

Manche erkennen in der Corona-Krise eine historische Zeitenwende. Andere sind der Ansicht, dass die Welt, ist die Seuche erst einmal überstanden , in etwa dieselbe sein wird wie zuvor. Sicher ist: Der Kampf gegen die Ausbreitung des Virus, geprägt von Social Distancing, Lockdown und Homeoffice, hat unseren Alltag gehörig umgekrempelt.

Was bleibt in Erinnerung, wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorüber ist? Wie werden die Menschen in fünf, zehn oder dreissig Jahren auf den Frühling 2020 blicken? Was werden künftige Generationen darüber wissen wollen?

Joggingschuhe, Gesellschaftsspiele, Flugtickets

Solche Fragen stellt sich auch das Historische Museum Bern. Es beginnt daher bereits jetzt, Erinnerungsstücke zu sammeln, die den gegenwärtigen Ausnahmezustand dokumentieren. Unter dem Motto «Zeig, was bleibt» ruft das Museum auf Social Media die Bernerinnen und Berner auf, Fotos von persönlichen Gegenständen aus dem Corona-Alltag zusammen mit ihrer Geschichte einzureichen.

«Die Covid-19-Pandemie ist ein markantes globales Ereignis und wird in die Geschichtsbücher eingehen», sagt Sammlungsleiterin Gudrun Föttinger. Anhand der gesammelten Objekte solle der Nachwelt aufgezeigt werden, wie die Krise die Menschen beschäftigt hat. «Wir denken die Gegenwart als Vergangenheit der Zukunft.»

Gefragt sind zum Beispiel Objekte, die durch Corona einen neuen Wert gewonnen haben: die Joggingschuhe, die lange Zeit im Keller standen und nun gebraucht werden, das verstaubte Brettspiel, mit dem man sich zu Hause die Zeit vertreibt, oder der Einkaufszettel der Nachbarin mit persönlichem Dank für die Hilfe. «Es können aber auch Gegenstände sein, die plötzlich ihren Wert verloren haben», fügt Föttinger an. Gurten- und Flugtickets lassen grüssen.

Die Pandemie wird archiviert Ob in New York, London, Wien oder Berlin: Überall auf der Welt haben Museen damit begonnen, Zeitzeugnisse zur gegenwärtigen Ausnahmesituation zu sammeln. Sie rufen die Bevölkerung deshalb auf, Gegenstände, die den persönlichen Corona-Alltag prägen, nicht wegzuwerfen, sondern zu fotografieren und einzusenden. Auch Schweizer Museen tragen fleissig Artefakte zusammen: neben dem Bernischen Historischen Museum etwa auch das Historische Museum Luzern.

«Ist Krise vorbei, sind Objekte verschwunden»

Auf der Website des Museums können die bisher eingegangenen Objekte gesichtet werden. Darunter finden sich etwa ein Kochbuch, Gartenhandschuhe oder eine Yogamatte. Sogar eine 20-Minuten-Ausgabe ist dabei. Deren Ausdünnung sei ein Symbol «für die geringeren Pendlerströme und die abnehmende Wirtschaftstätigkeit» während des Lockdowns, schreibt der Absender dazu. Ehe die Bilder in der Galerie landen, werden sie durch das Museum vorselektioniert – «damit unsere Seite nicht mit Toilettenpapierrollen überschwemmt wird», so Föttinger.

Aus all den eingereichten Fotos und Videos soll später eine Sammlung mit richtigen Objekten enstehen, die ein Bild des Berner Alltags während der Corona-Krise vermitteln. Alles könne man nicht in die Sammlung aufnehmen, merkt Föttinger an: «Wir werden eine Triage machen und auch konservatorische Aspekte und unsere Platzverhältnisse berücksichtigen.»