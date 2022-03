Berner Nachwuchstalent Soukey räumt mit Mundart-Song «Fuck» am M4Music ab

Sie hat den «Demo of the Year 2022»-Award gewonnen: Im Interview verrät Soukey, warum sie die Preisverleihung verschlafen hat und welches Geheimnis hinter dem Siegersong steckt.

1 / 8 Sie hat am Samstag den «Demo of the Year 2022»-Award am M4Music-Festival in Zürich gewonnen: Die Berner Künstlerin Soukey (19). Dominik Meier | @meier.photo Ihr Mundart-Song «F*ck» hat der Musikerin zudem 5000 Franken Preisgeld eingebracht. «Im Song geht es um die ewige Suche nach der eigenen Identität und der besten Version von sich selbst. Zugleich handelt er von verflossener Liebe und Vergänglichkeit», sagt die 19-Jährige zu 20 Minuten. Dominik Meier | @meier.photo Mit dem Sieg habe sie niemals gerechnet – weswegen sie zum Zeitpunkt der Siegerverkündung zu Hause in Bern in ihrem Bett lag. «Mein Management hat mich dann angerufen und mir mitgeteilt, dass ich gewonnen habe. Ich sprang auf und setzte mich gleich in den Zug nach Zürich.» Privat

Darum gehts Am Freitag und Samstag stieg das M4Music-Popmusikfestival im und um den Zürcher Schiffbau.

Mehr als 1000 Nachwuchstalente aus der Musikbranche kämpften um eine Auszeichnung.

Musikerin Soukey aus Bern gewann schliesslich den Hauptaward «Demo of the Year 2022» des Nachwuchswettbewerbs Demotape Clinic.

Im Interview mit 20 Minuten spricht die 19-Jährige über selbst gestochene Tattoos, ihre Beziehung und verrät, warum sie die Preisverleihung verschlafen hat.

Der Festivalsommer hat offiziell begonnen: Am Wochenende fand in und um den Zürcher Schiffbau das M4Music-Festival des Migros-Kulturprozents statt. Für den Newcomer-Radar Demotape Clinic haben sich mehr als 1000 Nachwuchstalente beworben, die am Freitag- und Samstagnachmittag von einer Jury beurteilt wurden. Jetzt steht fest: Soukey aus Bern hat sich mit ihrem Mundart-Song «F*ck» den «Demo of the Year 2022»-Award gesichert.

«Die junge Künstlerin hat uns mit ihrer beeindruckenden Kreativität und gleichzeitig mit ihrer Energie und Ausstrahlung überzeugt. Ihr grosses Potenzial ist in jeder Facette spürbar», begründet die Jury den Entscheid, der für die 19-Jährige durchaus überraschend daher kam.

Soukey, wovon handelt dein Siegersong «F*ck»?

Es geht darin um die ewige Suche nach der eigenen Identität und der besten Version von sich selbst. Zugleich geht es um Schmerz, verflossene Liebe und Vergänglichkeit. Ich kenne beispielsweise viele Leute, die sich aus Liebe ein Tattoo stechen lassen, und es hinterher wieder weglasern, weil sie enttäuscht wurden.

Hast du selbst ein Tattoo, das du bereust?

Absolut! Mit 16 habe ich mir selbst eines gestochen, eine kleine Maske. Das Tattoo habe ich jedoch mittlerweile überstochen mit einem professionellen Masken-Motiv. Den Namen einer Geliebten würde ich mir niemals tätowieren lassen.

Hast du denn eine Geliebte?

Ja, ich habe seit drei Jahren eine Freundin. Sie ist meine Wohlfühl-Begleiterin. Dass ich musikalisch durchstarten will, fühlt sich für uns beide wie ein Traum an und tut unserer Beziehung gut, weil wir so eine Abwechslung zu unserer gewohnten Routine haben, in der man sich schnell verlieren kann.

Wo warst du eigentlich während der M4Music-Siegerverkündung?

Ich war bei mir zu Hause in Bern und lag im Bett. (lacht) Da ich so viel Musik mache, Konzerte spiele und hauptberuflich noch als KV-Angestellte im Theater arbeite, wollte ich mir am Samstag einen ruhigen Tag gönnen, also blieb ich zu Hause. Ich habe total nicht mit meinem Sieg gerechnet!

Wie hast du dann von deinem Sieg erfahren?

Mein Management hat mich angerufen und mich informiert. Ich sprang aus dem Bett und setzte mich gleich in den Zug nach Zürich. Kurz vor Mitternacht war ich beim Schiffbau, um den Preis entgegenzunehmen und zu feiern. Ich fühlte mich wie im Traum und konnte es gar nicht glauben. Die Jury hat mich total gelobt, dabei war mein Song eigentlich noch gar nicht fertig!

Welches Geheimnis steckt hinter dem Song?

Ich habe ein Buch mit alten Songtexten von mir gefunden, die ich geschrieben habe, als ich 14 Jahre alt war. Darin fand ich die Passage «F*ck, f*ck, f*ck, es ist alles nur ein Traum», die jetzt den Refrain des Liedes darstellt. Ich habe den Song aufgenommen, doch dann wurde meinem Producer der Laptop geklaut und alle Daten gingen verloren. Vielleicht war es Schicksal, denn es hat dem Song gutgetan, dass wir noch mal neu und mit mehr Erfahrung anfangen mussten.

Der Song hat dir den Award «Demo of the Year 2022» eingebracht. Was machst du mit den 5000 Franken Preisgeld?

Mein Produzent Artbabe und ich zahlen damit unsere Miete. (lacht) Ich wohne alleine und somit kann ich das Geld gut für die grundlegenden Dinge des Lebens gebrauchen. Was übrig bleibt, fliesst direkt in die Musik.

Was erwartet uns in Zukunft von dir?

Ich arbeite an meiner ersten EP. In nächster Zeit will ich so viel Musik wie möglich releasen und den Leuten zeigen, was für geile Sachen sich in meinem Rucksack befinden.

20 Minuten ist Medienpartner des M4Music Festival.