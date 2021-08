Moves wie aus dem Film - Berner Ninja Warrior lässt sich auch von gebrochenem Fuss nicht aufhalten

«Ich wusste, dass ich ein Kämpfer bin»

Acht Wochen vor seinem vierten Wettbewerb brach sich Pech den Fuss, als er eine neue Ninja-Anlage ausprobieren wollte. « Alle sagten mir, ich solle den Wettbewerb aufgeben. » Weil er um jeden Preis an der sechsten Staffel von Ninja Warrior Germany teilnehmen wollte, setzte er alles auf ein sehr intensives Rehabilitationstraining. « Beim Ninja-Sport lernt man seinen Körper sehr gut kennen und kontrollieren. Ich wusste, dass ich ein Kämpfer bin und beschloss deshalb, alle Hebel in Bewegung zu setzen , um doch noch teilnehmen zu können . » Pünktlich für den Wettbewerb war der Berner schliesslich fit und konnte teilnehmen. Die Sendung wird im Oktober dieses Jahres ausgestrahlt.

Der 31-Jährige trainiert sechs Mal pro Woche. Neben N inja-spezifischen Trainingseinheiten geht er auch Bouldern. Er sagt: « Das grösste Ziel eines Ninja Warriors ist es, in der Show zu zeigen, was man kann. » Sein Wunsch ist es, seine Fähigkeiten stets zu verbessern, um schliesslich den Ninja Warrior Wettbewerb zu gewinnen. Diesen Titel hat bisher noch niemand geholt. Pech sagt deshalb: « Ich will so krass trainieren, bis ich besser bin als alle anderen, damit ich mir diesen Titel als Erster holen kann .»