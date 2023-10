45 Taucher müssen diesen schönen Bergsee putzen

Im See werden Forellen ausgesetzt, was ihn bei Fischern sehr beliebt macht.

Im Hinterstockensee unterhalb des Stockhorns wird am Samstag den ganzen Tag getaucht: 45 Taucher fischen mithilfe von 15 Fischern diversen Unrat aus dem schönen Bergsee.

Verantwortlich für den «Ghüder» im See sind aber nicht die Touristen: Die Organisatoren des Anlasses erwarten vor allem Fischerei-Zubehör wie abgerissene Schnüre, Blei, Zapfen, Köder oder Haken. «Natürlich werden auch ein paar wenige Abfälle von Wanderern wie Grillzubehör oder Cervelat-Verpackungen dabei sein, aber hauptsächlich finden wir wohl die unvermeidlichen Abfälle aus der Fischerei», sagt Daniel Ducret (34), Präsident des Vereins Highland Fishing. «Denn im See werden Forellen ausgesetzt, was ihn bei Fischern sehr beliebt macht.»