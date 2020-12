Stauwehr Engehalde : Berner Polizei birgt tote Frau aus der Aare

Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Beim Stauwehr Engelhalde in Bern wurde eine ältere Frau tot aus der Aare geborgen.

Am Montagmorgen barg die Kantonspolizei beim Stauwehr Engelhalde in Bern eine ältere Frau, die leblos in der Aare trieb. Dies teilt sie in einer Medienmitteilung mit. Die Frau konnte noch nicht identifiziert werden, weshalb die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bittet. «Wir ermitteln derzeit in alle Richtung und können deswegen auch eine Dritteinwirkung nicht ausschliessen», sagt Polizeisprecher Patrick Jean. Der Zeugenaufruf sei jedoch in erster Linie erfolgt, um die Identität der Person herauszufinden.