Hoher Personalbedarf : Berner Polizei muss wegen unbewilligter Demos Wachen schliessen

Erneut wird für den kommenden Donnerstagabend in Bern zu unbewilligten Kundgebungen aufgerufen. Die Berner Kantonspolizei wird mit einem Grossaufgebot im Einsatz stehen.

So sah es in Bern am letzten Donnerstag vor dem Bundeshaus aus.

Für morgen, Donnerstag, wird in Bern erneut zu einer unbewilligten Kundgebung sowie zu Gegenkundgebungen aufgerufen. Die Kantonspolizei Bern wird mit zahlreichen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz stehen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. In jüngster Vergangenheit sei «eine zunehmend aufgeheizte Stimmung sowohl in als auch am Rande der Kundgebungen festgestellt» worden, schreibt die Kapo: «Was mit einzelnen Provokationen von oder gegen Drittpersonen am Rande der Demonstrationen begann, entwickelte sich zu gezielten Gegenaktionen sowie zu tätlichen Auseinandersetzungen und führte am letzten Donnerstag zu Angriffen, welche den Einsatz von Wasserwerfer, Reizstoff und Gummischrot nötig machten.»