Heftige Emotionen bei der Arbeit

Berner Polizist erklärt, weshalb er nicht immer ganz so freundlich sein kann

Polizisten, die jemandem mitteilen müssen, dass ein Angehöriger verstorben ist, werden emotional heftig herausgefordert. Ein Beamter der Kapo Bern erzählt nun, wie dünnhäutig man nach so einem Vorfall ist und weiterarbeiten muss.

«Scheissbulle» – keine Nerven für Beleidigungen

Und während er da noch alles daran setzte, die Fassung zu wahren, fiel es ihm später am Tag dann deutlich schwerer: «Am späteren Abend desselben Tages befinden wir uns in der Innenstadt auf Patrouillentätigkeit. Grundlos und aus heiterem Himmel werden wir von einem betrunkenen Passanten mit ‹Scheissbullen› betitelt», berichtet der Polizist. Er wisse nicht, weshalb der Betrunkene ihn beleidigt habe – doch die Äusserung sorgte beim Beamten für Unverständnis und Missmut: «Stunden zuvor überbrachte ich einer Frau die Nachricht, dass ihr Mann nicht mehr nach Hause kommen werde. In der nächsten Stunde sehe ich mich mit dem mangelnden Respekt unserem Beruf gegenüber konfrontiert», so der Polizist.

So konnte er die provokante Aussage des Passanten nicht mehr ganz so einfach wegstecken; in solchen Situationen könne er «schäumen vor Wut», so der Polizist: «Dass da mein Auftreten gegenüber dem Betrunkenen vielleicht nicht mehr ganz so freundlich ausfällt, dürfte in dieser Situation vielleicht etwas auf Verständnis stossen.» Doch er hält klar fest: «Eine Entschuldigung soll es jedoch nicht sein.» Für den Berner Beamten ist nämlich klar: In seinem Beruf sollte man stets zuvorkommend und freundlich sein, egal, was zuvor passiert ist. Er gibt aber zu bedenken: «Dennoch sind auch wir nur Menschen mit Gefühlen.»