Massnahmen-Demo - Berner Polizist mit Trychel abgelichtet – Kapo Bern nimmts locker

Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstag in der Hauptstadt gegen die Corona-Massnahmen.

Am Samstag hat in Bern eine grosse Massnahmen-Demo stattgefunden, Zehntausende Menschen zogen durch die Strassen und Gassen der Hauptstadt. Dabei ist es zu einer kuriosen Szene gekommen. Ein Verkehrspolizist hat sich von seiner Arbeitskollegin mit einer Trychel auf der Schulter ablichten lassen. Neben ihm stand ein Freiheits-Trychler.

Auf Anfrage von 20 Minuten erläutert die Kapo Bern die Umstände, die zum Foto führten. «Die Mitarbeitenden des Verkehrsdienstes sind mit den Kundgebungsteilnehmenden ins Gespräch gekommen. Es ist um das Gewicht einer solchen Trychel gegangen», so Isabelle Wüthrich, Mediensprecherin der Kapo Bern. So habe sich die Situation auf dem Bild ergeben. «Die Beamten wollten damit aber auf keinen Fall ein politisches Statement abgeben», so Wüthrich weiter.

Am Samstag demonstrierten Zehntausende Massnahmen-Gegner und -Gegnerinnen an einer bewilligten Demonstration in Bern. Vom Münsterplatz zog der Tross durch die Stadt und beendete den Marsch auf dem Bundesplatz. Die Zahl der Teilnehmenden variiert je nach Quelle: So schätzte etwa der Regionalsender TeleBärn die Anzahl der Teilnehmenden auf 10’000 – eine Zahl, die am Samstag von 20 Minuten in der Berichterstattung übernommen worden war – während die Organisatoren der Kundgebung von 50’000 Demonstrierenden sprechen.