Posts auf Social Media

Berner Polizisten äusserten sich im Internet rassistisch

Innert kürzester Zeit sorgte das Berner Polizeikorps bezüglich Rassismus mehrmals für Negativschlagzeilen. So haben sich Beamte im Internet fremdenfeindlich geäussert. Ausserdem musste sich der kantonale Polizeidirektor nach einem Interview erklären.

Polizeidirektor musste sich erklären

Bereits letzte Woche hat das Berner Polizeikorps für negative Schlagzeilen gesorgt. Der kantonale Polizeidirektor Philippe Müller (FDP) äusserte sich im «Bund» zu Racial Profiling. Dieses werde von der Kapo Bern nicht betrieben. Wenn ein dunkelhäutiger Mann im Perimeter Reitschule kontrolliert werde, dann tue die Polizei das auf einen konkreten Verdacht hin, wird Müller in der Zeitung zitiert. Im gleichen Atemzug sagte er aber auch: «Der illegale Drogenhandel dort ist nun mal in der Hand von Farbigen aus Afrika. Als dunkelhäutiger Mann muss man bei der Reitschule deshalb damit rechnen, allenfalls von der Polizei kontrolliert zu werden» , so Müller. Mit diesem Widerspruch sorgte der Regierungsrat für eine Empörungswelle in den S ozialen Medien , aber auch bei anderen Politikern.