Weihnachtsessen abgesagt : Berner Restaurant will SVP-Fraktion nicht bewirten

Im Restaurant Malso nahe des Bahnhofs ist die Stadtberner SVP nicht erwünscht: Ihre Anfrage für ein Weihnachtsessen wurde von den Betreiberinnen abschlägig beantwortet.

Bei ihrer Suche nach einem passenden Lokal für das diesjährige Weihnachtsessen stiess die Stadtberner SVP auf das Restaurant Malso – ein Lokal im Post-Parc direkt beim Bahnhof. «Wir finden es gut, wenn junge Unternehmerinnen Leute auf die Beine stellen, und wollten daher die Inhaberinnen unterstützen», begründet Präsident Thomas Fuchs die Wahl. Also habe man dem Lokal eine schriftliche Anfrage geschickt inklusive Bitte um Menüvorschläge. Man habe sich auf Zürcher Geschnetzeltes mit vorgängigem Apéro geeinigt. Die Bedingung der Betreiberinnen, dass das Lokal dennoch für die Allgemeinheit geöffnet sein müsse, habe man bereitwillig akzeptiert, so Fuchs. Anschliessend seien die Einladungen an die Parteimitglieder verschickt worden.

Tags darauf änderte sich die Situation aber grundlegend: «Eine der Inhaberinnen rief uns an und sagte, dass die SVP in ihrem Lokal nicht bedient werde und wir uns ein anderes Lokal suchen müssten.» Sie habe die Offerte erst nachträglich gesehen und sei damit nicht einverstanden. Die Frau habe nicht mit sich diskutieren lassen; sie sei Geschäftsführerin und entscheide, wer ihr Restaurant betrete und wer nicht, so Fuchs. Auch mit den anderen Inhaberinnen habe er gesprochen; diese hätten nichts gegen das Weihnachtsessen der SVP in ihrem Lokal gehabt.