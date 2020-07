Abfall, Drogen Und Brandgefahr

Berner Problemhäuser in der Altstadt werden geräumt

Seit Jahren sorgen zwei Häuser in der Berner Altstadt für Gesprächsstoff. Vermüllte Wohnungen, zwielichtige Bewohner und Polizeieinsätze waren an der Tagesordnung. Nun müssen die Liegenschaften bis Ende Woche geräumt werden.

Essensreste, Zigarettenstummel und Abfall, wohin man sieht: Vor einem Jahr sorgten Recherchen der «Berner Zeitung» über zwei Häuser in der Gerechtigkeitsgasse für Aufsehen. Die Zeitung deckte auf, dass sich die beiden Liegenschaften in einem desolaten Zustand befanden. Ein Raum war mit dutzenden Abfallsäcken gefüllt, Anwohner berichteten von fürchterlichem Gestank, auf einer Wand waren die Worte «dieses Haus killt mich!» zu lesen.

Nun haben die Behörden den Druck auf den Eigentümer der Liegenschaften erhöht, wie die «Berner Zeitung» berichtet (Abo-Artikel) . Über eine rechtskräftige Verfügung wurde dem Besitzer mitgeteilt, dass die Mieter der Liegenschaften erst wieder einziehen dürften, wenn die Häuser saniert seien. Der offizielle Grund dafür sind Mängel in der Sicherheit und Technik. So hätte sich ein Brand in den Räumen der Liegenschaften rasch ausbreiten können. Bis Ende Woche müssen die Häuser geräumt sein.

Drogenprobleme und Polizeieinsätze

Den Behörden sind die Missstände in den Liegenschaften schon seit Längerem bekannt. So wurde bereits vor geraumer Zeit vom Sozialamt des Kantons Bern beschlossen, dass keine Sozialhilfebezüger mehr in den Liegenschaften wohnen dürfen. Viele der Mieter waren drogenabhängig, arbeiteten als Dealer oder Prostituierte. Regelmässig kam es zu Polizeieinsätzen. Laut Anwohnern werden in den Liegenschaften auch heute noch Drogen konsumiert. Die Wohnungen seien nach wie vor verdreckt.