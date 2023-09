ISC Club: Berner Rapper gehen aufeinander los

«Er machte auf dicke Hose»

Und was sagen die Protagonisten selbst zum Zwist? «Jule machte vor FHG auf dicke Hose und hat mich dann wortwörtlich angekotzt», lässt Iroas auf Anfrage von 20 Minuten ausrichten. Zumindest seitens FHG hielten sich die Sympathien für den Vokuhila-Rapper bereits zuvor in Grenzen. Bei gemeinsamen Veranstaltungen sei es «nicht immer sehr harmonisch» mit Jule X gewesen, schreibt Iroas, ohne genauer darauf einzugehen, was vorgefallen war. Jule X ist dagegen der Ansicht, die FHG-Mitglieder hätten am Freitagabend «ein bisschen überreagiert», wie er 20 Minuten schreibt. Weiter äusserte er sich nicht; er wolle «kein grosses Drama draus machen».