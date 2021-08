«Frechheit und Skandal» - SVP kocht wegen massiver Erhöhung der Parkgebühren

Die SVP will das Referendum ergreifen.

Damit will der Gemeinderat einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten.

In der Stadt Bern sollen die Parkgebühren um bis zu 85 Prozent teurer werden.

«Eine Frechheit und ein Skandal », nennt Thomas Fuchs, Präsident der Stadtberner SVP und Stadtrat, die beschlossene Erhöhung der Parkgebühren. Für Katharina Gallizzi, Berner Stadträtin für die Grünen, gehen sie dagegen nicht weit genug. Der Berner Gemeinderat hat verschiedene Änderungen des Gebührenreglements beschlossen: Die Parkiergebühr für offene Park-and-Ride-Plätze wird von 1.10 auf 1.50 Franken erhöht, für öffentliche Parkplätze resultiert eine Preisänderung von 2.20 auf drei Franken. Das sind in beiden Fällen 36 Prozent Aufschlag.

Im Unterschied zu anderen Schweizer Städten falle die Preiserhöhung nur moderat aus, heisst es in einer Medienmitteilung. Müsste der Nutzer oder die Nutzerin für Baukosten, Signalisation, Markierungen und die restlichen externen Kosten komplett selber aufkommen, würde die Parkgebühr über fünf Franken betragen.

Für Thomas Fuchs ist klar: « Einmal mehr werden die weniger Wohlhabenden angegriffen. » Dabei verweist er auf die kostspieligeren Elektroautos, welche Vergünstigungen bei Parkkarten kriegen. « Ein Tesla kostet ein Vermögen. Sein Besitzer zahlt dann trotzdem weniger, als jemand, der ein en Smart fährt. » Und er kündigt an: « Die SVP wird dazu das Referendum ergreifen und versuchen, eine Volksabstimmung zustande zu bringen .» Am Nachmittag gaben die Jungfreisinnigen in einer Medienmitteilung bekannt, dass sie das Referendum ebenfalls prüfen.