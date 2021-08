Zu viel Geld erhalten - Berner Regierung muss wegen BLS-Affäre heftige Kritik einstecken

Das Bahnunternehmen hat in der Offerte falsche Zahlen angegeben.

Nun äussert die Geschäftsprüfungskommission Kritik an der Berner Regierung. Sie sei zu passiv gewesen.

Falsch abgerechnete Zinsen, zu tiefe Libero-Erlöse: Die BLS hatte ihre Buchhaltung in den letzten Jahren nicht im Griff.

Im Zuge des Finanzchaos bei der BLS gibt es nun Kritik am Berner Regierungsrat. Die BLS, an welcher der Kanton Bern mit 55, 8 Prozent beteiligt ist, hatte zu tiefe Erlöse aus dem Tarifverbund Libero in ihrer Offerte eingerechnet. Das Bahnunternehmen erhielt auch wegen fehlerhafter Zinsverteilung zu viel Geld von Bund und Kanton.