«Es ging stets nur aufwärts», erzählt Ivan Meyer. Zusammen mit Michael Boggio baute er in den letzten zwei Jahrzehnten ein Reisebüro für Sport- und Gruppenreisen auf. Sie organisierten für rund dreissig Fussballclubs Trainingslager und besuchten mit Fans die Fussballspiele von London bis München. Gleichzeitig boten sie klassische Reisen und Ferien an.

Michael Boggio (links) und Ivan Meyer in ihrem Reisebüro in Wangen an der Aare.

Angefangen haben sie im Büro zu Hause. Nun empfangen sie uns in ihrem grosszügigen Reisebüro Ivanmeyertours in Wangen an der Aare. «Bis zur Krise arbeiteten wir hier gleichzeitig zu acht, telefonierten und bedienten Kunden. Es war ein emsiges Treiben», sagt Michael Boggio. Nun treffen wir die beiden alleine bei der Arbeit an.