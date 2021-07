Michèle Binswanger : Berner Reitschule «köpft» Tagesanzeiger-Journalistin in Meme

Als Reaktion auf eine Aussage postete die Reitschule ein Meme mit dem abgetrennten Kopf von Journalistin Michèle Binswanger. Die findets daneben. Die Reitschule hat den Tweet gelöscht.

In der jüngsten Ausgabe der «Sonntagszeitung» ist ein Interview mit Stefan Aust erschienen. Journalistin Michèle Binswanger diskutiert mit dem ehemaligen «Spiegel»-Chefredaktor über abweichende Positionen, Diffamierung und Cancel Culture . An einer Stelle behauptet Binswanger: «Der Vorwurf, rechts zu sein, kann ein gesellschaftliches Todesurteil sein.»

«Das Bild finde ich erschreckend»

Mit «Hinrichtungsmetaphern» meinen die Reitschüler Ausdrücke wie «mediale Hinrichtung», «virtueller Scheiterhaufen» oder eben das «gesellschaftliche Todesurteil», wie es Michèle Binswanger in ihrem Interview formulierte. Mit dem Meme sollte also der Gebrauch solcher Metaphern in der «Sonntagszeitung» kritisiert werden.

B inswanger selbst erachtet den satirischen Versuch indes als wenig gelungen . «In der Welt, in der wir leben, werden tatsächlich Journalistinnen und Journalisten geköpft. Das Bild finde ich erschreckend, denn in Ländern, wo Journalist inn e n und Journaliste n reale Gewalt erleben, beginnt es meistens genau so. Zu sehen etwa in Ungarn oder Polen . »Die Tamedia-Journalistin bekam das Bild mit ihrem Kopf zugesendet. Sie zeigt sich besorgt: «Memes werden schnell ohne Kontext im Internet verbreitet. Das Bild könnte als Aufforderung verstanden werden, mich fertigzumachen.»