Restaurant Tenz Momo - Berner Restaurant beschäftigte abgewiesene Asylsuchende

In der Filiale der Zürcher Tenz-Momo-Kette in Bern wurden illegal Asylsuchende beschäftigt.

Ein Leser äusserte gegenüber dem «Tagesanzeiger» den Verdacht, dass im tibetischen Restaurant Tenz Momo in Bern abgewiesene Flüchtlinge arbeiteten. Diesen Verdacht konnte Alexander Ott, Leiter der Stadtberner Fremdenpolizei, bestätigen. Bei einer Kontrolle in diesem Jahr wurden in der Küche der Tenz Momo Filiale in Bern mehrere Personen mit abgewiesenem Asylgesuch aufgefunden.