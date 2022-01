Maskenpflicht für Primarschüler : Berner Schule schiebt Massenattesten den Riegel vor

Die Schule Wangen an der Aare hat genug von Gefälligkeitsattesten: Wer sein Kind von der Maskenpflicht befreien will und sein Attest bei einem bestimmten Arzt holt, blitzt künftig ab.

1 / 4 Die Maskenpflicht ab der ersten Klasse sorgt für Diskussionen. 20min/Marco Zangger Um ihre Kinder von der Maskenpflicht zu befreien, behelfen sich manche Eltern mit Massenattests. 20min/Marco Zangger Derlei Fälle gab es auch an der Schule in Wangen an der Aare. (Symbolbild) 20min/Marco Zangger

Darum gehts In Wangen an der Aare haben einige Eltern mit Hilfe von Massenattests ihre Kinder von der Maskenpflicht befreit.

Nun greift die Schulleitung durch: Fortan akzeptiert sie solche zweifelhaften Schreiben nicht mehr.

Ärztinnen und Ärzte, die Gefälligkeitsatteste ausstellen, müssen mit juristischen Sanktionen rechnen.

Seit Anfang Januar gilt im Kanton Bern auch für die Erst- bis Viertklässler Maskenpflicht. Das finden nicht alle Eltern gut. Um ihre Kinder von der Maske zu entbinden, behelfen sich einige von ihnen mit Gefälligkeitsattesten. Genau solchen schiebt die Schule in Wangen an der Aare nun den Riegel vor, wie die «Berner Zeitung» berichtet. In einem Schreiben an die Eltern macht die Schulleitung deutlich, dass einige Atteste ihre Gültigkeit verlieren: «Ab Montag, den 17. Januar, können wir insbesondere die Atteste von Dr. Roland Gisiger nicht mehr zur Befreiung der Maskentragpflicht akzeptieren», heisst es darin.

Verdacht geschöpft habe die Schule, weil die Atteste ohne Befristung ausgestellt und von identischem Wortlaut gewesen seien, erklärt Schulleiter Andreas Oetliker gegenüber der Zeitung. Auch werde eine Vielzahl von Gründen genannt, aufgrund derer dem Kind das Tragen einer Maske nicht zuzumuten sei. All diese Eigenschaften würden darauf hindeuten, dass die Atteste aus der Ferne ausgestellt worden seien und eine ärztliche Konsultation gar nie stattgefunden habe. Fünf bis zehn dieser Schreiben wurden in Wangen an der Aare gezählt.

Auch im Raum Thun seien Atteste des besagten Arztes sowie eines anonym agierenden Berufskollegen aufgetaucht, sagt Roland Amstutz, Fürsprecher bei Bildung Bern. Wer solche Massenatteste ausstellt, kann ins Visier der Justiz geraten. «Bei Verdacht auf ein Gefälligkeitsattest kann Strafanzeige erstattet werden an die zuständige Strafuntersuchungsbehörde», sagt Amstutz. Eine Verurteilung bedeute aber noch nicht automatisch den Verlust der ärztlichen Zulassung. So bleibe es nach einer einmaligen Verfehlung oftmals bei einer Verwarnung, so Amstutz.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!