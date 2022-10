Corona vor Weihnachten : Nächste Welle droht – Berner Schulen sollen frühzeitige Schliessung einplanen 

Im letzten Winter hatten verschiedene Kantone die Schülerinnen und Schüler vorzeitig in die Weihnachtsferien oder mindestens in den Fernunterricht geschickt.

Im Kanton Bern könnten die Weihnachtsferien erneut früher beginnen: Die Bildungs- und Kulturdirektion hat kürzlich sämtliche Schulen aufgefordert, eine Schliessung in der letzten Woche vor Weihnachten «frühzeitig in die Planung miteinzubeziehen», wie die «NZZ am Sonntag» unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben berichtet. Weiter heisst es darin: «Es ist möglich, dass das Virus wieder grassieren wird und diese Massnahme einmal mehr kurzfristig umgesetzt werden muss.» Bereits im letzten Winter hatten verschiedene Kantone die Schülerinnen und Schüler vorzeitig in die Weihnachtsferien oder mindestens in den Fernunterricht geschickt.