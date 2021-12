«Verkettung von Umständen» : Berner Schulklasse wartet auf Testteam – doch dieses kommt nicht

Nachdem zwei Kinder positiv getestet worden waren, wartete eine Schulklasse aus Burgdorf auf das Testteam. Doch das Ausbruchstesten fiel ins Wasser.

Der Grund: In der Zwischenzeit waren weitere Kinder positiv getestet worden. Ab vier Fällen muss die ganze Klasse für zehn Tage in Quarantäne – das Ausbruchstesten fällt aus. (Symbolbild)

Der Grund: In der Zwischenzeit waren weitere Kinder positiv getestet worden. Ab vier Fällen muss die ganze Klasse für zehn Tage in Quarantäne – das Ausbruchstesten fällt aus.

Eine Schulklasse in Burgdorf wartete am Donnerstag vergebens auf das Testteam des Kantons Bern.

Innert kurzer Zeit waren in einer Primarklasse an der Burgdorfer Schule Lindenfeld zwei Corona-Fälle aufgetreten. Am Donnerstagnachmittag warteten die Kinder deshalb auf das Testteam des Kantons Bern. Vergebens: Nach einer halben Stunde stellte sich heraus, dass das Ausbruchstesten ins Wasser fällt, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Der Grund für die Absage: Mittlerweile waren weitere Kinder aus der Klasse positiv getestet worden. Ab vier Fällen muss die ganze Klasse für zehn Tage in Quarantäne – das Ausbruchstesten fällt dann aus.

Weder Schulleitung noch Lehrpersonen waren vorgängig informiert worden, sagt Schulleiterin Katrin Kurtogullari: «Ein solcher Fall löst in einer Zeit, in der alle dünnhäutig sind, natürlich Verunsicherung und Ärger aus.» Laut Gundekar Giebel, Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion, wurde bei der Übergabe an einen anderen Dienst das entsprechende E-Mail an die Schulleitung nicht ausgelöst. «Es handelt sich um eine Verkettung von Umständen, für die wir uns entschuldigen», so Giebel.