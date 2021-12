Pandemie – Berner Schulleiter ärgert sich über «sinnlose» Corona-Massnahmen 

«Ich werde die Massnahmen wie bis anhin bis zu den Sportferien umsetzen. Sollte sich die Situation nicht wesentlich ändern, sodass ich durch vernünftige Begründung zur Einsicht käme, dass die Massnahmen gerechtfertigt sind, werde ich ab da keine sinnlosen und schikanösen Massnahmen mehr unterstützen, namentlich das Maskentragen», so heisst es in einem Brief eines Berner Schulleiters an die Eltern, aus dem der «Blick» zitiert.