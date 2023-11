Berner Sicherheitsdirektor gegen weitere Pro-Palästina-Demos 

Im Interview mit der «Berner Zeitung» drückt Regierungspräsident und Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) seine Besorgnis im Hinblick auf weitere Pro-Palästina-Demos in Bern aus. Der letzten Kundgebung am vergangenen Sonntag wohnte er bei.

«Ich war vor Ort und hatte sehr gemischte Gefühle», sagte er. Vor Ort habe es radikale Elemente und «Einpeitscher» gegeben , was zu seinen Bedenken hinsichtlich zukünftiger Demonstrationen führte. Die Polizei konfiszierte mehrere Flaggen und Transparente. Müller warnte vor möglicher Gewalt und strafbaren Handlungen bei weiteren Kundgebungen. Diese Warnung basiere auf einer Lagebeurteilung, die in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem polizeilichen Nachrichtendienst erstellt wurde. «Wenn Manifestierende sich gegen die Schweiz wenden, Polizisten anspucken und auf Kommando den Stinkefinger gegen das Bundeshaus erheben, wird das Gastrecht definitiv missbraucht», so der Sicherheitsdirektor. Infolgedessen rufe er dazu auf, von weiteren solchen Kundgebungen abzusehen.

«Die Parolen, die heute gesprayt werden, sind schockierend»

Am Donnerstag vor einer Woche wurde in Steffisburg eine Lesung aufgrund einer Beurteilung der Polizei abgesagt. Der Entscheid der Organisatoren erachte Müller als richtig. «Die einen kündigen ihre Kundgebungen an und machen Lärm und die anderen kündigen ihre Anlässe aus Angst vor Anschlägen gar nicht erst an – wie die Gedenkanlässe für die Opfer der Hamas-Massaker auf dem Bundesplatz», so der Sicherheitsdirektor.