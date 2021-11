Ab Samstag – Mit so wenig Schnee feiert Skigebiet Saisoneröffnung

1 / 5 Das Berner Skigebiet Elsigen-Metsch startet bereits Mitte November in die Wintersaison. Twitter/Screenshot Abseits der Pisten liegt am Freitagmorgen (12.11) so gut wie kein Schnee. Screenshot/Elsigen-Metsch «Traditionell gehören wir zu den ersten, die öffnen, weil sich das Gelände besonders gut eignet», sagt der Geschäftsführer. Elsigen-Alp-Bahnen

Darum gehts Das Berner Skigebiet Elsigen-Metsch startet bereits morgen Samstag in die Skisaison.

Auf 1800 Metern liegt derzeit aber noch fast kein Schnee.

Trotz Bedenken über die Umweltverträglichkeit von mit Kunstschnee bedeckten Pisten halten die Verantwortlichen am Öffnungstermin fest.

Das Skigebiet Elsigen-Metsch im Berner Oberland liegt auf 1800 Höhenmetern. Auf der Webcam dominieren am Freitagmorgen noch Braun- und Grüntöne. Für Samstag werden Temperaturen um zehn Grad erwartet. Dennoch freuen sich die Verantwortlichen der Bergbahnen darüber, besonders früh in die Saison zu starten. «Juhuu! Am Samstag, 13.11.21, 8.30 Uhr starten wir in die Wintersaison 21/22!!!», heisst es auf der Webseite.

Im benachbarten Adelboden-Lenk beginnt die Saison erst zwei Wochen später, nämlich am 27. November. Dies ist auch in anderen grossen Schweizer Skigebieten, wie etwa Samnaun GR, der Stichtag.

Der Föhn habe Naturschnee weggeräumt

Die Saisoneröffnung dürfte bei Klimaschützerinnen und Klimaschützern keine Freude auslösen. Der wenige Schnee, der auf den Webcam-Bildern des Skigebiets zu sehen ist, liegt auf den Pisten, was den Schluss nahe legt, dass hier massenweise Kunstschnee verwendet wurde. Der Geschäftsführer der Elsigenalp-Bahnen, Christian Zenger, erklärt gegenüber 20 Minuten: «Wir haben Anfang November wie üblich mit der Beschneiung begonnen und eigentlich sah bis zum Montag hin alles gut aus.» Doch dann sei der Föhn gekommen. «Dieser hat den Naturschnee rundherum weggeräumt. In den vergangenen zwei Nächten konnte die Piste aber wieder gefrieren und so können wir morgen, Samstag, den Betrieb aufnehmen». Dafür müsse allerdings heute Nachmittag noch ein Teilstück der Lifttrasse mit Kunstschnee bedeckt werden, erklärt Zenger. So sind ab Samstag die Luftseilbahn Elsigenalp sowie der Haupt- und der Kinderlift mit je einer Piste in Betrieb, auch das Berghaus Elsigenalp ist offen.

Die Grünen haben keine Freude

Beat Kohler, Präsident der G rünen Berner Oberland findet, e s sei unsinnig, bei diesen Temperaturen in so tief gelegenen Gebieten das Skifahren zu ermöglichen: « Es ist an sich ein schizophrenes Verhalten, Mitte November schon Ski fahren zu wollen und so dazu beizutragen, dass noch mehr Energie verpufft und der Klimawandel weiter angeheizt wird .» Doch er fügt an: « Man kann nicht alleine die Bergbahnen beschuldigen . Diese werden einer Nachfrage der Skitouristen gerecht, welche A nfangs der Wintersaison besonders hoch ist und nicht Ende Saison, wenn meist viel Schnee liegt. »

In Österreich konnte man im Oktober schon Skifahren

Bei den Elsigenalp-Bahnen wehrt man sich gegen die Vorwürfe: «Traditionell gehören wir immer zu den ersten, die öffnen, weil sich das Gelände besonders gut eignet», sagt Geschäftsführer Zenger. «Wir produzieren nicht mehr oder weniger Kunstschnee als andere Skigebiete auch.»

In Österreich erhitzte das Skigebiet der Bergbahn AG Kitzbühl die Gemüter. In Salzburg konnte man Ende Oktober schon Skifahren, obwohl der Hügel praktisch grün ist.