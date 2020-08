vor 18min

Tierschützer erzürnt Berner SP-Politikerin verschenkt Schildkröten-Babys über Facebook

Die ehemalige Berner Grossrätin Danielle Lemann verschenkt ihre Schildkröten-Nachzucht übers Internet – und befeuert damit ein Problem, das Tierschützern seit Jahren Bauchschmerzen bereitet.

von Simon Ulrich

1 / 12 So klein wie ein Zweifränkler: Die ausgeschlüpften Schildkröten von Danielle Lemann. Facebook Die Berner SP-Grossrätin hat kürzlich acht Eier ausgebrütet. Die Jungtiere verschenkt sie nun via Facebook. (Symbolbild) Thomas Peter/BZ Daran stören sich Tierschutzorganisationen. Derlei Angebote, wie sie in den sozialen Medien immer wieder auftauchen, würden Begehrlichkeiten wecken, die vorher noch gar nicht vorhanden waren, erklärt Tierschützerin Esther Geisser. Sabina Bobst

Darum gehts Die ehemalige SP-Grossrätin Danielle Lemann hat acht Schildkröteneier ausgebrütet.

Weil sie die Schlüpflinge nicht behalten will, verschenkt sie diese via Facebook.

Das kommt bei Tierschutzorganisationen nicht gut an. Diese raten aufgrund des Überangebotes und der vollen Auffangstationen dringend davon ab, Schildkröten zu züchten.

Ob Danielle Lemann mit einem solch grossen Echo gerechnet hatte? Vor wenigen Tagen gab die ehemalige Berner SP-Grossrätin auf Facebook bekannt, dass ihre Schildkröten Nachwuchs bekommen hätten – gleich acht kleine Kriecher sind im heimischen Gehege geschlüpft. Bloss: So viele Jungtiere könne sie unmöglich behalten und suche daher Abnehmer: «Ich habe also gratis Schildchröttli abzugeben!», verkündet sie freudig.

Ganze 460 Kommentare setzte der Post der Langnauerin ab. Unzählige User meldeten ihr Interesse an den Schlüpflingen an. Eine beträchtliche Zahl an Schildkröten-Haltern übte jedoch Kritik an Lemann: Schildkröten zu vermehren und sie dann im Internet zu verschenken, sei verantwortungslos und zeuge von mangelnder Wertschätzung gegenüber dem Tier.

Gratisangebote wecken falsche Begehrlichkeiten

Dieser Ansicht sind auch Tierschutzorganisationen. Wahllos Schildkröten zu züchten, sei angesichts des aktuellen Überangebotes an sich schon problematisch, bemängelt Esther Geisser vom Network for Animal Protection (Netap). Sie dann auch noch auf Social Media zu verschenken, ohne darüber aufzuklären, wie anspruchsvoll und aufwendig die Fütterung und Haltung ist (s. Box), sei höchst bedenklich. «Es scheint Frau Lemann egal zu sein, ob die Tiere artgerecht gehalten werden oder nicht», sagt Geisser. Damit verursache sie womöglich grosses Tierleid.

Denn derlei Angebote, wie sie in den sozialen Medien immer wieder auftauchen, würden Begehrlichkeiten wecken, die vorher noch gar nicht vorhanden waren, erklärt die Tierschützerin: «Leute, die sich vorher nie Gedanken über die Anschaffung eines Haustiers, geschweige denn über die Bedürfnisse von Schildkröten gemacht haben, finden plötzlich: Da muss man zugreifen.» Die Folge: Die Schildkröten landen in den Händen von Leuten, die ihnen nicht gerecht werden.

Von da an beginnt für die Panzertiere eine Spirale des Elends: Sterben sie nicht an den Folgen der schlechten Haltung, werden die überforderten Halter ihrer bald überdrüssig. Sie werden erneut verkauft oder verschenkt, ausgesetzt (gemäss Tierschutzgesetz verboten) oder finden sich in einer der zahlreichen Auffangstationen wieder.

Überforderte Auffangstationen

Diese platzen seit Jahren aus allen Nähten. «Die Auffangstationen nehmen jedes Jahr zwischen 500 und 1000 Tiere auf», sagt Rolf Brun von der Schildkröten-Interessengemeinschaft Schweiz (Sigs). Der Verein unterstützt vier dieser Einrichtungen, unter anderem die schweizweit grösste Auffangstation in Chavornay VD. «Dort leben derzeit über 3000 Tiere, die niemand mehr will», erzählt Brun, der die Sigs-Sektion Ostschweiz präsidiert und zugleich Sprecher des Vereins ist.

Eine artgerechte Haltung könnten die Auffangstationen nicht bieten; man bewahre die Tiere dort lediglich in einem «einigermassen erträglichen Setting» auf und versuche, einen neuen Besitzer für sie zu finden, so Brun. Allerdings gelingt das nur in seltenen Fällen: «Der grösste Teil der abgeschobenen Schildkröten lässt sich aufgrund des grossen Überangebotes nicht mehr weitervermitteln.»

Für Brun wie auch Geisser sind die Hauptschuldigen an der beschriebenen Misere klar: verantwortungslose Hobbyzüchter, die Schildkröten massenhaft vermehren und mit ihnen ein hübsches Taschengeld verdienen – oder sie gleich verschenken. Den Preis zahlen Tiere, überlastete Tierheime und Auffangstationen – und jene Halter, die sich zeitlebens gut um ihre gepanzerten Reptilien gekümmert haben und in ihrem Umfeld keine Nachfolgeregelung finden. «Sie stehen vor einem Problem, weil manche Auffangstationen bereits einen Aufnahmestopp verhängt haben», sagt Brun. Sigs und Netap rufen Halter daher auf, keine Schildkröteneier auszubrüten, und appellieren an potenzielle Käufer, keine Jungtiere von Züchtern zu kaufen.

«Ein echtes Glücksgefühl»

Danielle Lemann wehrt sich gegen die Kritik der Tierschützer. «Ich verschenke meine Schildkröten nur an Leute, die entsprechend eingerichtet sind», sagt die Ex-Politikerin am Telefon. Seit ihrem zehnten Lebensjahr halte sie Schildkröten, seit 30 Jahren brüte sie Eier aus und verkaufe respektive verschenke sie. «Ich sehe gleich, ob jemand ein Schildkröten-Mensch ist oder nicht.» Bei Bedarf gebe sie auch gerne Tipps zu Fütterung und Behausung. Am Mittwoch würden die letzten drei der acht Jungtiere aus dem diesjährigen Gelege abgeholt.

Zum Vorwurf, sie fördere das Überangebot an Schildkröten, sagt Lemann, sie brüte lediglich alle zwei bis drei Jahre Eier aus. «Es reut mich einfach, sie zu entsorgen. Es ist jedes Mal ein Wunder, zu sehen, was für Schmuckstücke daraus schlüpfen – ein echtes Glücksgefühl.»