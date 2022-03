Mohamed Abdirahim – Berner Stadtrat erfand Lebenslauf – und zieht nun Konsequenzen

Mohamed Abdirahim behauptete in seinem Lebenslauf, Psychologie und Pädagogik studiert zu haben.

Ausserdem wird er, so heisst es, eine mögliche Wahl ins Kantonsparlament ablehnen.

Der SP-Grossratskandidat Mohamed Abdirahim hat seinen Lebenslauf frisiert und jahrelang über seinen Job und seine Ausbildung gelogen. Der Berner behauptete, er habe eine Ausbildung als Kindererzieher, ein Studium in Psychologie und Pädagogik absolviert und arbeite derzeit als Jugendarbeiter. Seine Partei hat nun die Konsequenzen bekannt gegeben.

«Ich wollte die Wähler:innen nicht täuschen und werde deshalb eine allfällige Wahl in den Grossen Rat nicht annehmen», wird Abdirahim in der entsprechenden Medienmitteilung zitiert. Ausserdem tritt er gemäss Communiqué per sofort aus dem Vize-Fraktionspräsidium zurück.