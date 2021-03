Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Der Markt sei momentan zu unsicher, schrieb die junge Fluggesellschaft am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung.

Flybair ist die jüngste Schweizer Airline am Himmel. Sie wurde im Oktober 2019 gegründet – kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Ein sichtlich schlechter Zeitpunkt, wie sich später herausstellte. Denn die Pandemie hat das Berner Start-Up hart getroffen. Bereits im ersten Jahr schrieb die Fluggesellschaft rote Zahlen. Dieses Jahr bleibt die Airline nun ganz auf dem Boden. «Fly Bair geht für das Jahr 2021 in einen Ganzjahresschlaf», teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen sei das Marktfeld zurzeit zu unsicher. Im Jahr 2021 wird die junge Airline deshalb keine Flüge durchführen.