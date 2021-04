Markenstreit : Berner Start-up entscheidet Schoggi-Krieg gegen Toblerone für sich

Im Markenstreit zwischen Toblerone und Swissone entschied das Obergericht letztes Jahr zugunsten des Berner Start-ups. Dieses will nun weitere Produkte auf den Markt bringen.

Erhältlich sind die Swissone-Riegel nebst in Spezialgeschäften bei Globus und Loeb in Bern sowie bei Jelmoli in Zürich.

Markenriese Toblerone (erfunden 1908 in Bern, heute im Besitz des US-Multis Mondelez/Kraft) zerrte Ende 2020 das junge Berner Start-up Swissone vor Gericht. Dessen gleichnamiges Produkt, so der Vorwurf, schade Toblerone aufgrund seiner Ähnlichkeit in Name und Design. Gestritten wurde etwa über die genaue Form der Zacken und der Aussprache der Schlusssilbe «one». Das Obergericht kam zum Schluss, dass weder Verwechslungsgefahr noch Rufausbeutung besteht – und folglich Mondelez dem Berner Schoggi-Startup den Verkauf seines Produktes in der aktuellen Form nicht verbieten darf.