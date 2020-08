vor 28min

Gefragte Kunst in Amerika

Berner Street-Artist Vierwind bringt seine Kunst nach Miami

Der Künstler Vierwind ist bekannt für seine detailreichen Arbeiten. Sein neuestes Bild wird der 25-Jährige in Miami ausstellen. Im Artikel erzählt der Berner, wie er bei seinem neusten Projekt vorging.

von Raphael Casablanca

Der Künstler feiert die Fertigstellung seines neusten Projekts mit einem Video. Tim Dürig / Zehneinhalb

Darum gehts Der Berner Künstler Vierwind reist mit seinen neusten Werken an eine Ausstellung in Miami.

Der 25-jährige Künstler spricht über sein neustes Bild, das er dort verkaufen wird.

Über zwei Wochen lang arbeitete der Berner an kleinen Details, die das Bild ausmachen.

Über zwei Wochen lang sass der Berner Künstler vor seinem neusten Werk, vertieft in kleinste Details. «Die Idee für das Bild trage ich schon über ein Jahr mit mir herum. Erst jetzt habe ich mich gewagt, es auf die Leinwand zu bringen», sagt Vierwind, alias Micha Häni (25). Denn seine Idee sei sehr herausfordernd gewesen. Der Künstler faltete aus einem Ein-Dollar-Schein einen kleinen Papierflieger, der ihm als Vorlage diente, und malte ihn detailgetreu ab.

«Das Fliegerchen ist in echt ungefähr sieben Zentimeter gross, auf dem Bild hingegen eineinhalb Meter», sagt Vierwind. Tagelang habe er die Muster des Geldscheins, die von blossem Auge kaum zu erkennen sind, während der Arbeit an dem Bild studiert. Vor einiger Zeit wurde der Berner Künstler angefragt, seine neuesten Kunstwerke im September in einer bekannten Galerie in Miami auszustellen. Auch deswegen hätte er für sein neustes Bild das Sujet einer Dollar-Note gewählt. Der Name seines Bildes lautet «More Life».

Geld hat in unserer Gesellschaft eine riesige Bedeutung und enorm viel Macht. Mit dem Bild will ich zeigen, dass das Leben mehr ist, als die tägliche Jagd nach dem Geld Vierwind, Künstler aus Bern

1 / 5 Der Künstler verbrachte Stunden an kleinsten Details. Vierwind Mit seinem neusten Bild wird der Berner nach Miami reisen. Vierwind Ein kleiner Papierflieger diente ihm als Vorlage. Vierwind

Eine Chance für das perfekte Bild

Ein Markenzeichen des Künstlers ist es, mit einem Marker zum Schluss den Werktitel über das Bild zu schreiben. Leichter gesagt, als getan: «Den Schriftzug anzubringen, dauert gerade mal fünf Sekunden. All die Arbeit darunter Dutzende Stunden», so Vierwind. Er hätte jeweils genau eine Chance, den Schriftzug anzubringen. «Ich war extrem nervös, als ich mit dem Marker vor dem Bild stand.» Den Moment hielt der Künstler in einem Video fest (oben).