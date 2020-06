Berner SVP ärgert sich über Demo, die es gar nicht gab

Anfrage wegen «Wärmestrahler»

Es ist nicht der erste Fall einer SVPler «Fata Morgana» in der Berner Stadtpolitik: In einer Anfrage an den Gemeinderat behauptete die SVP im letzten November, bei der Reitschule kämen unerlaubterweise Infrarotstrahler zum Einsatz. Wie sich nach einer kurzen Prüfung damals herausstellte, handelte es sich nicht um Wärmestrahler, sondern um eine gewöhnliche Beleuchtung, die bereits seit 2001 an Ort und Stelle hängt. Alexander Feuz blieb trotz Widerlegung skeptisch, er berief sich auf einen Fachmann, der seine These damals unterstrich: «Ich vertraue auf die Aussagen des Ingenieurs», meinte der Stadtpolitiker damals. Im aktuellen Fall zeigte er sich nun einsichtiger.