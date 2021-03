In einem Brief an das Thurgauer Bezirksgericht nannte sie eine Frau, die beruflich als Heilerin tätig ist, eine «Betrügerin». «Für mich ist sie eine Betrügerin», sagte Geissbühler, die sich von der Heilerin nach einem jahrelangen Streit übers Ohr gehauen fühle.

In einem 2017 verfassten Brief an ein Thurgauer Bezirksgericht bezeichnete die SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler eine Frau, die als Heilerin tätig ist, als «Betrügerin». Wegen dieser – aus formaljuristischer Sicht – unbedachten und inkorrekten Wortwahl, wurde Geissbühler von der Heilerin verklagt.

«Für mich ist sie eine Betrügerin»

Doch das Obergericht revidierte das Urteil später. Entnervt zog Geissbühler ihre Klage zurück, und zwar mittels eines Briefes an das Thurgauer Bezirksgericht. Darin bezeichnete sie die Heilerin als «mehrfache Betrügerin». Das Bewusstsein, dass sie in ihrem Schreiben einen justiziablen Begriff verwendete, schien ihr zu fehlen. «Für mich ist sie eine Betrügerin», sagte Geissbühler den drei Richtern noch einmal ins Gesicht. Jedenfalls habe sie das Wort «Betrügerin» in ihrem Brief ganz sicher nicht im juristischen, sondern vielmehr im umgangssprachlichen Sinn verwendet.