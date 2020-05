Nach Corona-Lockdown

Berner Tierpark muss Flamingos behutsam wieder an Menschen gewöhnen

Drei Monate lang war der Tierpark Dählhölzli geschlossen. Am 6. Juni dürfen die Zoos nun wieder öffnen. Trotz des langersehnten Startschusses: Die Tierpfleger sorgen sich nun besonders um ihre Flamingos.

Doch den Tieren zuliebe will Dählhölzli-Direktor Bernd Schildger den Tierpark erst am 8. Juni öffnen.

Die Flamingos im Berner Tierpark Dählhölzli müssen behutsam wieder an die Menschen gewöhnt werden. Das berichtete Tierparkdirektor Bernd Schildger am Donnerstag im Regionaljournal von Radio SRF. Die Zoos in der Schweiz dürfen am 6. Juni wieder öffnen. Doch Schildger hat Bedenken. Zwar habe das Dählhölzli ein klares Betriebskonzept, basierend auf dem Branchenkonzept von Zoo Schweiz. Doch ein erster Öffnungstag an einem Samstag mit grossen Menschenmengen sei nicht ideal, um das Konzept zu testen.