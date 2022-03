Online-Strategie – Berner Traditionsgeschäft Loeb spannt mit Zalando zusammen

Zalando ist in der Schweiz und in ganz Europa Marktführerin der Online-Plattformen für Mode und Lifestyle und erschwert den Schweizer Modeanbietern das Geschäft. Seit langer Zeit suchen diese nach einer Strategie, um das Problem zu beheben. Das Berner Traditionsgeschäft Loeb könnte die Lösung nun gefunden haben.

Die Online-Plattform will mit ihrem Programm Connected Retail auch weitere Modehändler auf ihre Seite locken. «Mehr Kund*innen, mehr Sichtbarkeit, mehr Umsatz», lautet Zalandos Werbespruch. Der Weg in die Online-Welt werde für Händlerinnen und Händler durch das Programm vereinfacht. «So können sie direkt an Millionen Zalando-Kund*innen online verkaufen», schreibt Carsten Keller, VP Direct to Consumer bei Zalando, in einer Medienmitteilung.