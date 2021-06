U-18-Mannschaft des BSC Young Boys machen aus 0:6 ein 7:7

20 Minuten erreicht Coach Niederhäuser am Telefon. «Es war ein unglaubliches Spiel. Nach dem Schlusspfiff musste ich gleich an das Lied ‹7:7› von Züri West denken. Darin heisst es ja: ‹7 7. Unentschide isch's nid›», erzählt der Trainer.

Was war das für ein verrücktes Spiel! Am Wochenende spielten die U-18-Mannschaften von GC und YB gegeneinander. Das Resultat? Verrückt. So ging die Partie 7:7 aus. Besonders kurios: Nach 25 Minuten lag Leader YB auswärts glatt mit 0:6 zurück. Bei den Grasshoppers, verstärkt mit etlichen U-21-Spielern, war jeder Schuss ein Treffer.

«Wir möchten Schweizer Meister werden»

20 Minuten erreicht Coach Niederhäuser am Telefon. «Es war ein unglaubliches Spiel. Nach dem Schlusspfiff musste ich gleich an das Lied ‹7:7› von Züri West denken. Darin heisst es ja: ‹7 7. Unentschide isch's nid›», erzählt der Trainer. Und das treffe ja auch auf sie zu. Das Ergebnis sei mehr als ein Remis. Und: «Für die Moral ist solch eine Aufholjagd wunderbar. Zwei Runden vor Schluss haben wir zwei Punkte Vorsprung, wir möchten Schweizer Meister werden.»

Und was für Zauberworte hat der Coach in der Pause in der Kabine gesagt? Niederhäuser lacht und meint: «Keine speziellen.» Und erläutert dann: «Es war eine ganz normale Ansprache. Ich sagte den Jungs einfach, dass wir mit einem positiven Resultat nach Hause reisen wollen. Und das haben wir geschafft. Vor allem gerieten wir ja dann nochmals in den Rückstand, kamen nochmals zurück.» Er sei sehr stolz auf seine Mannschaft.