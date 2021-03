Der in Hongkong lebende Berner bietet ein Video, das vor über zehn Jahren viral ging, als NFT an.

Ein marktüblicher Preis

Nun erhält die Geschichte um Berns berühmtesten Tierpark-Bewohner ein zweites Kapitel: IT-Experte Burgdorfer will sein Video als sogenannten Non Fungible Token, kurz NFT, im Internet verkaufen. Vereinfacht gesagt sind NFTs digitale Besitzurkunden, die auf der Blockchain verwaltet werden (siehe Box unten) und weltweit gerade einen kleinen Boom erleben.

Auch wer den NFT des Steinbock-Videos ersteigern will, muss tief in die Tasche greifen: Der Sofortkaufpreis beträgt 20 Etherum-Coins, Stand Dienstag sind das umgerechnet über 33’000 Dollar. Das sei ein derzeit marktüblicher Preis, sagt Burgdorfer, der in Hongkong lebt und dort vor allem im Bereich IoT (Internet of Things) tätig ist. Mehr noch: «Es gibt zahlreiche weniger bekannte digitale Assets, oder solche mit einer weit kürzeren Vorgeschichte, die sich aktuell für gleiche oder höhere Preise verkaufen.»